前民進黨立委林正杰。（資料照/陳信翰攝）

民進黨政府開放萊豬進口，引起民怨，前民進黨立委林正杰今(13）日在廣播節目中斷言，民進黨因為萊豬政策已經得罪全國百姓、被大家看破手腳，所以2022年選舉一定大敗，至於2024年要繼續維持政權也相當困難。

林正杰今在廣播節目《千秋萬事》中，以「波濤洶湧」形容民進黨內部權力鬥爭的狀況，並稱光是中天關台這件事，內部亂成一鍋粥，新潮流、海派都在爭黃金頻道；他更進一步批民進黨萊豬政策出爾反爾，已經得罪全國百姓，「在我看來，民進黨很快要結束！」

林正杰直指，「民進黨2022年選舉一定大敗，任何支持萊豬的縣市長，因不努力幫老百姓把關，通通要下台，到了2024年總統大選，民進黨要維持政權也會相當困難，主因正是不顧百姓健康、出賣台灣人，這點被大家看破手腳，是要垮台的。」最後，他更說，今天民眾不是戒嚴時代下的老百姓，不可能接受民進黨政府這一套。

民進黨開放萊豬後引發的民怨，至今未平息，其中政院聲稱為消除國人對進口萊豬的疑慮，今年整合食藥署、防檢局、關務署，於食藥署的邊境查驗系統（IFI）建立「豬肉儀表板」，供民眾查閱進口美豬的數量與萊劑檢出率，後卻被爆料早在4日就已有108噸美豬產品進口，但儀表板卻掛零，近日也被外界狠批。食藥署11日則澄清，由於儀表板需經食藥署、防檢局、關務署3部門資料整合，因此會有作業時間差。

(中時新聞網)