台積電(2330)盤中股價再攻新高突破600元，台積電將於明天法說會公布今年資本支出，市場預期，台積電今年資本支出續創新高，也將帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等今年業績持續成長。

台積電去年資本支出再創新高，預估達170億美元；台積公司持續拓展先進製程，法人估今年資本支出再創新高，上看200億美元以上，對相關廠務、設備等供應鏈廠商今年業績持續注入成長動能。

台積電今年需求持續強勁，將擴產並續拚先進製程；外資指出，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。

台積電將於周四(14日)法說會中公布2020年資本支出實際金額，以及2021年的資本支出規畫。

台積電今股價再創新高，也帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐、家登、京鼎、帆宣等股早盤股價齊揚。

晶圓傳載解決方案整合服務商家登(3680)去年第四季加速出貨，第四季營收可望比第三季回溫。隨著台積電等半導體大廠持續往先進製程推進，有望挹注今年本業持續成長。展望今年，台積電、三星、Intel等全球半導體大廠續布局先進製程，並陸續導入EUV(極紫外光)技術，將為相關EUV供應鏈帶來長期成長。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

半導體設備及材料備品廠京鼎(3413)去年第四季營收維持高檔，只比去年第三季旺季小減4.12%，2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。

京鼎2020年全年營收近百億元，創新高。今年在半導體設備持續成長帶動，法人預估公司營收將可逾百億元新高，獲利亦可望再創新高。

半導體設備廠弘塑(3131)受惠半導體廠積極擴產，去年第四季營收持續上揚，攀高至7.32億元，季增率為13.64%，2020年營收24.87億元，創新高，年增率為20.68%。受惠封測大廠投入先進封裝技術，弘塑相關設備出貨動能強勁，去年前三季稅後純益2.85億元，年增28.96%，每股稅後純益9.99元。展望今年，弘塑看好前三大客戶同步進行擴產，成為業績動能，其中，晶圓代工客戶因大力投資先進封裝領域，今年將成為公司最大客戶，相關業績預計將於第四季進入認列高峰期。

(時報資訊)