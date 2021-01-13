最新有兩家美系外資分別針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好第一季營運持續樂觀，TDDI會進入到第二輪漲價，將其目標價由350元調高百元到450元，重申「加碼」評等。

聯詠去年12月合併營收達73.06億元，年成長35.1%，也帶動去年第四季合併營收季成長2.1％至224.53億元，再度刷新單季新高；累計2020年全年合併營收達799.56億元，同創新高水準，相較2019年成長24.2％。

美系外資表示，由於目前供不應求的情形，看好聯詠將於今年第一季再調高大尺寸面板驅動IC、整合觸控暨驅動IC平均價格，同時看好未來數季毛利率有成長空間，以及系統單晶片(SoC)是2021年強勁成長動能，決定調高目標價，由350元一口氣調高百元到450元，重申「加碼」評等，同時調高今明年每股盈餘預估，幅度分別為10%、6%達25.4元、26.3元。

另一家美系外資也表示，看好今年第一季將出現大尺寸面板驅動IC、整合觸控暨驅動IC(TDDI)會進入到第二輪漲價，加上在上游8吋晶圓供應吃緊下，大尺寸面板驅動IC缺貨恐將持續到今年下半年。

(時報資訊)