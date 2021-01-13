亞系外資出具最新致伸(4915)報告，上修目標價到52.8元，看好致伸產品組合調整，今年的營業利益年增可達24%，全年EPS估達4.8元。致伸有效整合獨特的三感合一技術（視覺、聽覺、觸覺）與領先競爭對手的優勢，積極掌握科技產業發展趨勢以挹注成長動能。法人估，今年致伸配息率約在60-70%，股息殖利率約6%。

致伸的重要產品線包括：居家辦公和電競相關介面裝置需求仍持續強勁為公司獲利奠定穩健根基。聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，因此聲學產品獲利將較去年大幅回穩成長。汽車電子(感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)也預期大幅成長。智慧物聯網(如車隊管理、警察執法用相機模組等)與智慧家庭(智慧門鎖與門鈴)等商業用、工業用策略耕耘也將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長的動能。

法人指出，目前智慧家庭、IOT和汽車電子對智伸的營收尚不明顯，但估計未來這些新產品將在未來的3至5年成為營運成長的重要支柱。

致伸前年開始就進行分散產地，其中，除了在泰國租用廠房進行量產外，另外自建廠房預計今年底完工，預期未來兩廠產值約6億美元 (約新台幣180億元)。致伸廠區主要分佈在中國、捷克及泰國，其中，中國產能比重約70-80%；捷克廠則約5%，捷克廠為歐洲地區的重要據點，雖然產品以少量多樣為主。但產品毛利率維持25% 以上，未來也不排除擴產。泰國廠方面，目標泰國兩廠在2022-2023年，占總產能20%以上。

(時報資訊)