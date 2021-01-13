正當等待大阪、京都是否也進入緊急狀態地區時，日本智庫表示，一旦西部重點區域實施此法規時，日本經濟將減少2.1兆日圓，約201億美元，等於吃掉0.4％GDP(國內生產毛額)。

日本智庫，第一生命經濟研究所首席經濟學家長濱敏宏（Toshihiro Nagahama）預估，因為日相菅義偉最早在13日，宣布將大阪，京都和兵庫納入緊急狀地區。

從8日到2月7日為止的日本第二次緊急狀態地區，包括東京都以及神奈川縣，千葉縣和琦玉縣，其居民都被要求儘量待在家裡。同時，該區餐廳，百貨商店與娛樂場所等，營業時間也要配合縮短。

長濱敏宏上列預測，是基於日本第二大都會區的三個主要西部城市，若進入緊急狀態而言。如果沒有其它配套措施，西部的緊急狀態一旦發生，10.9萬人將沒工作。

這位經濟學家長也表示，自2020年12月28日去旅行(Go To Travel)政策遭暫停後，對經濟的負面影響也要計入。

SMBC日興證券 (SMBC Nikko Securities)首席經濟學家Yoyamasa Maruyama也明確指出，若這次緊急狀態實施時間為兩個月，範圍更加擴大的話，日本經濟將萎縮1.5％。

Yoyamasa Maruyama曾預測，緊急狀態若僅影響大東京地區，日本經濟成長會衰退1.2％。並補充，即便大東京緊急狀態在一個月內結束，但還是會留下一些社交規範限制，不會全面開放。

(時報資訊)