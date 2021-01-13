繼苗豐強家族後，大直高樓豪宅西華富邦又見新住戶，蘆洲謝姓自然人以2億1974萬元，買下5樓戶，單價145萬元，西華富邦2020年累計交易17筆，總銷達38億6618萬元，年度均價158萬元。

觀察西華富邦近期有不少低樓層交易，包括苗家買下兩戶四樓，單價約140萬元，比同年張忠謀家族購入的137萬元略高3萬元，價增2.2%；而最新的五樓戶，也比同層樓鄰居在2018年單價140.3萬元，價增3.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦樓高42樓，為台北第一高樓豪宅，成交單價高低樓層價差大，最高單價為39樓的291.95萬元，最低單價也是住宅的最低樓層，2020年成交的4樓，單價達137萬元。

富豪入住最高豪宅，卻選擇低樓層？張旭嵐分析，西華富邦所剩戶數不多，三十樓以上的高樓層戶單價動輒200萬以上，若以去年度最高單價，33樓的211.8萬元相較，低樓層每坪價差將近70萬元，每戶價差近億元，等於可以再買一棟豪宅，因此買低樓層總價門檻低，雖然少了景觀，但同享五星飯店豪宅服務和品質，頗適合精打細算型的高資產族。

(時報資訊)