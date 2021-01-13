美駐聯大使來訪喊卡 時力：遺憾、尊重 盼台美關係持續增進 12:222021/01/13 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時力立委陳椒華 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原本今日將訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)，因美國國務院發布聲明表示，為確保新舊政權順利完成交接，所以取消官員出訪計畫。時力立委陳椒華表示，非常遺憾，但也尊重美國政府的規劃與安排，期待新的美國政府能繼續延續目前對台友善基調，台美關係能夠持續增進。 克拉芙特不來了 政院：尊重、仍歡迎美官員適當時機來訪 開放萊豬後民眾喊豬貴 陳吉仲：過年需求所致 (中時 ) #克拉芙特 #遺憾 #台美關係 #持續 #增進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美駐聯大使不訪台 柯：台灣國際處境困難 11:162021/01/13 政治 美國務院取消所有高官外訪 克拉夫特訪台計劃生變 03:262021/01/13 國際 新澤西州眾議會通過決議 支持台美洽簽BTA 05:332021/01/13 政治 中國警告美方 勿在危路越走越遠 04:102021/01/13 焦點新聞 美近期頻打台灣牌 國台辦籲民進黨當局停止倚美謀獨 11:252021/01/13 兩岸 交接拜登取消出訪？路透曝歐高官拒蓬佩奧來訪內幕 11:182021/01/13 國際 不讓拜登難堪 蔡應謹慎演出 04:102021/01/13 政治要聞 藍喊話蔡 當面表達重返UN意願 04:102021/01/13 政治要聞 頭條揭密》克拉夫特訪台：蓬佩奧導演的盲人瞎馬蹩腳戲 01:532021/01/13 政治 只有台灣歡迎來訪？美國務院取消外訪 吳斯懷預言將有大風暴 11:042021/01/13 政治 庫伯及美駐荷大使 會晤我代表 04:102021/01/13 政治要聞 政治熱門新聞 蘇貞昌最新民調出爐 羅智強看完怒嗆民進黨 - 政治 國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事 - 政治 2確診被周玉蔻爆光光？名嘴4字怒嗆陳時中 - 政治 楊志良稱該開除染疫醫 蔡英文說重話：此刻不需要政治口水和風涼話 - 政治 聲量王不是韓國瑜 媒體人曝新一代「藍營空軍總司令」誕生 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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