原本今日將訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)，因美國國務院發布聲明表示，為確保新舊政權順利完成交接，所以取消官員出訪計畫。時力立委陳椒華表示，非常遺憾，但也尊重美國政府的規劃與安排，期待新的美國政府能繼續延續目前對台友善基調，台美關係能夠持續增進。

(中時 )