寒流肆虐，全台急凍，有不少人上山追雪，一對新婚夫妻竟然直奔百岳之一的雪山大霸尖山度蜜月，3天內狂奔了60多公里的山路，他們在臉書曬出多張照片，除了世紀奇峰美景一覽無遺，兩人也坦承已虐爆雙腳。

這對夫妻11日在臉書發文指出，蜜月來攻百岳，今年第一場大雪雪攀成功，位於雪山山脈的大霸尖山有世紀奇峰美譽，也是泰雅族和賽夏族的聖山，被大雪覆蓋的山林看似美麗，其實非常危險，必須忍受在零下寒冷的天氣及陽光下雪地的刺眼，以及積雪後腳步的濕滑。

新婚夫妻在臉書曬出多張照片，世紀奇峰美景一覽無遺。(圖經網友授權/摘自臉書)

網友PO出大霸尖山被靄靄白雪覆蓋的美景。(圖經網友授權/摘自臉書)

他們說這三天走了60多公里的山路，除了一開始又臭又長的大鹿林道，還有馬達拉西登山口之後瘋狂的陡上，真的是虐爆了雙腳，儘管因為寒流降雪導致沒有大景，但結冰後雪白色的大霸尖山真的美極了。

從照片中可見，大霸尖山被靄靄白雪覆蓋，相當壯觀。照片曝光後，網友紛紛留言「太棒了啦」、「超幸福的！！好美的畫面」、「超棒的蜜月旅行」、「百岳之美，新婚成對更美」、「大霸下見證愛情恆久幸福」、「快閃瞎了，祝福你們長長久久」、「實在是太厲害了」、「10輩子都忘不掉」、「永生難忘」。

冬至下雪了！ 玉山、雪山飄初雪變銀白世界

(中時新聞網)