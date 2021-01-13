NVIDIA (輝達) 今天宣布將透過全新 GeForce RTX 3060 GPU，為全球數百萬計的PC 玩家帶來 NVIDIA Ampere 架構。RTX 3060 憑藉其高效率、高效能的架構和第二代 NVIDIA RTX，提供令人驚豔的硬體光線追蹤功能，並支援 NVIDIA DLSS 和其他技術，售價自 329 美元起。

NVIDIA 的 60 等級 GPU 一直都是 Steam 上最受玩家歡迎的 GPU，自 2016 年推出以來，GTX 1060 一直位居遊戲 GPU 榜首。目前估計約有九成的 GeForce 遊戲玩家使用 GTX 等級的 GPU。

NVIDIA GeForce 全球行銷副總裁 Matt Wuebbling 表示：「光線追蹤背後不可阻擋之勢正迅速地重新定義遊戲的全新標準。NVIDIA Ampere 架構是我們有史以來銷售速度最快的世代，而 RTX 3060 將 把RTX 30 系列的優勢帶給全球各地數百萬計的遊戲玩家。」

隨著電影等級的繪圖和即時光線追蹤技術為新的遊戲帶來更寬廣的世界，這些遊戲作業負載只有採用 RTX 的平台才能處理。GeForce RTX 3060 的光柵效能是 GTX 1060 的 2 倍、光線追蹤效能則是 GTX 1060 的 10 倍，將為玩家帶來強勁的升級機會，並可做為遊戲 PC 平台的基礎，讓玩家可以在《電馭叛客 2077》和《要塞英雄》等最新遊戲中開啟 RTX On 並達到 60 FPS 的效能。

RTX 3060 的主要規格包括：(1)13 shader-TFLOPs；(2)用於光線追蹤的 25 RT-TFLOPs；(3)101 tensor-TFLOPs 支援 NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling; 深度學習超高取樣)；(4)192 位元記憶體介面；(5)12GB GDDR6 記憶體。

從 RTX 3060 開始，Resizable BAR 將支援 GeForce RTX 30 系列。與相容的主機板結合使用時，這項先進的 PCI Express 技術使所有的 GPU 記憶體可以被 CPU 一次存取，為許多遊戲提供效能提升。

如同所有的 RTX 30 系列 GPU，RTX 3060 也支援 GeForce 在遊戲領域的三項經典組合，包含 NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex 與 NVIDIA Broadcast，將加速效能並提高影像畫質。經典組合結合即時光線追蹤技術，將作為 GeForce 遊戲平台的基礎，為遊戲和世界各地的遊戲玩家帶來無與倫比的效能和功能。 NVIDIA DLSS：玩家熱愛的 AI 大禮

AI 正在徹底顛覆遊戲的樣貌，從遊戲內運行的物理與動畫模擬，到即時渲染與 AI 輔助直播功能。NVIDIA DLSS 採用 GeForce RTX GPU 上專門的 Tensor 核心 AI 處理器，在提升畫面更新率的同時，生成精緻、清晰的遊戲畫面，並為遊戲玩家提供效能空間，以最大化光線追蹤設定和提高輸出分辨率。目前已有超過 25 款遊戲支援 DLSS ，未來每個月還會有更多遊戲加入支援的行列。

NVIDIA Reflex 與 Broadcast：極致的遊戲體驗

NVIDIA Reflex 技術 減少系統延遲 (或輸入延遲)，讓玩家在遊戲中的操控反應更迅速，並在多人競賽遊戲中獲得比對手更勝一籌的優勢。NVIDIA Broadcast 是一個含音訊與視訊 AI 強化功能的套組，包括虛擬背景、動作捕捉以及先進的雜音消除等，使用者可將這些功能套用到聊天室、Skype 網路電話以及視訊會議等應用程式。

先進的 GeForce 體驗功能 所有 NVIDIA GeForce GPU 皆受益於 GeForce Experience，數千萬玩家利用這項工具優化遊戲設定、錄製與上傳遊戲精采片段、直播遊戲、擷取螢幕畫面，以及下載與安裝 Game Ready 驅動程式。最新的功能包括：(1)一鍵自動調整 GPU：GeForce Experience 現在支援 GPU 調整，這項功能透過先進的掃瞄演算法自動建立超頻設定檔。(2)強化的遊戲內監控迷你窗 (overlay)：GeForce Experience 原本功能就已相當強大的遊戲內迷你窗現在加入了效能狀態、溫度、延遲測量，其中包含 NVIDIA Reflex Latency Analyzer 狀態。

GeForce RTX 3060 將於二月下旬上市，售價自 329 美元起 (台灣建議含稅售價為 10,900 元起)。客製卡包含原廠預設時脈 (stock-clocked) 以及出廠前已超頻的版本，各大授權顯示卡供應商包含華碩 (ASUS)、技嘉 (Gigabyte)、微星 (MSI) 及 Zotac 皆有推出。GeForce RTX 3060 GPU 將於各大零售商與電商販售，而全球主要製造商與系統建置商也將推出搭載 GeForce RTX 3060 GPU 的遊戲系統。

(科技)