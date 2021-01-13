路透引述知情人士說法指出，美國總統當選人拜登將會任命根斯勒（Gary Gensler）擔任美國證交會（SEC）主席，此人事案將使華爾街擔憂，接下來可能面對政府更嚴格的法規監督。

根斯勒在2009到2014年擔任美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席，自去年11月起即帶領拜登團隊進行金融產業監管的的政權轉移規劃。

倘若由根斯勒走馬上任、擔網全美證券交易監督機關的最高指揮，相較於過去四年川普執政時期對華爾街銀行、券商、基金與上市公司的寬鬆規範，預料未來政府態度將轉趨嚴格。

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