中央流行疫情指揮中心12日宣布新增兩例本土案例，並公布其中一名確診個案8日曾前往大江購物中心等，大江也已停業一天進行消毒，但12日晚間更新該名個案並無到大江。對此，大江13日發布聲明指出，經證實確診個案838於可傳染期間未到大江購物中心，商場將持續配合政府防疫措施，並於110年1月13日恢復正常營業。

大江指出，根據中央流行疫情指揮中心於1月12日晚間更新疫調足跡，確診個案於可傳染期間未到大江購物中心用餐。

大江並強調，商場為提供舒適且安全之購物環境，及維護專櫃人員及消費者健康，已加強公共區域及各樓層廁所等處所之清潔消毒，凡人手可接觸範圍均提高消毒次數、服務中心及商場出入口處提供消毒酒精噴霧(乾洗手)，供民眾使用，請消費者、各專櫃廠商及人員安心。

大江也指出，商場出入口設置體溫量測措施，進入商場內請務必佩戴口罩。同時，大江購物中心全力配合政府防疫措施，以維護消費者、同仁、廠商們的健康安全。

(工商 )