柯文哲今（13）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪。（圖／摘自POP Radio聯播網 官方頻道YouTube）

台北市長柯文哲在防疫過程中屢被指在「逆時中」，而他也喊冤，並批現在是民粹政治當道，政府只剩帶風向和跟風，並舉例跨年晚會是否續辦，自己也被罵得一蹋糊塗，先前武漢包機回台，公布集中檢疫所也飽受攻擊。柯文哲也強調，「覆巢之下無完卵」，2003年SARS會有破口，就是因為中央跟地方政府鬥法。

在市府廣場上每個人都戴口罩，跟餐廳辦尾牙大家都不戴口罩哪個比較危險？柯文哲今（13）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，談到當初跨年晚會是否停辦的決策過程，指出如果要停辦，那整個餐廳業要先停掉，這就是典型的雙標。

當初第一時間收到消息，基隆、桃園、新竹都說要停辦，柯文哲馬上想到，「都綠營的，是不是有什麼內線消息？」副市長黃珊珊也當面詢問衛福部長陳時中，是否不能辦跨年晚會？陳時中回答沒有一定不能辦，北市府防疫小組也同步蒐集消息，皆沒有社區感染證據，所以沒理由升高防疫措施。

柯文哲舉例過去颱風假，好幾次全北台灣放假，只有台北照常上班，也看到台灣政治上很大的危機：民粹政治，對於政府只剩「帶風向」和「跟風」很生氣，一個國家的領導人沒辦法理智思考，其中跟風的最慘，認為台灣已經沒有一個政治人物可以對抗民粹，而帶風向的人都在想有沒有什麼目的。

從颱風假不同調，柯文哲看出台灣政治危機。（示意圖／本報系資料照）

主持人黃暐瀚提到，在防疫上也看到指揮中心確實標準沒有很一致，有些人可以公布，有些人不行，此次就連桃園市長鄭文燦出面說明，還是不能提到「桃園」兩個字，會不會很奇怪？

柯文哲表示，會不斷主張公開透明就是可以省掉很多麻煩，認為台灣的國民素質沒那麼差，自己在防疫過程中常被批評「逆時中」，這個稱號從武漢包機公布集中檢疫所開始，但當時衛福部公文就有檢疫所的會址及公告，不能因為是柯文哲講了就說不可以，被打成洩密，「講得我很卑鄙的樣子」，就算要打擊政敵，也要用光明正大的方法。

「覆巢之下無完卵」，柯文哲指出，2003年SARS會有破口，就是因為當時台北市政府跟中央常常在鬥法，他強調，中央命令都會遵守，但身為專業人員，看到有問題也會提出，應思考防疫和經濟和防疫要怎麼取捨，認為超前部署是錯的，要適當部署。

(中時新聞網)