男性射精後總想尿尿？北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在影片中分享，網上針對此事有兩派說法，有人覺得很正常，但也有人認為恐傷害攝護腺，對此他分析性行為後想上廁所的兩個原因，指出射精完上廁所不會對攝護腺及膀胱造成太大影響，反而還比較衛生。

泌尿科醫師程威銘近日在YouTube上發布新影片，性行為結束後，都會想要去上廁所？這件事情到底有沒有問題，網路上存有兩派論點，第一種是射精玩不該去尿尿；另一個說法則是射精完應該去尿尿，但究竟誰才是對的？

程威銘分析「射精完會想上廁所」的可能原因有二，首先在性行為期間，腎臟仍會不斷製造尿液累積在膀胱裡面，但在性器官勃起時，多數人集中在性接觸的快感，因此會壓抑尿意，當射精結束後，尿意自然重新湧現，讓人出現想上廁所的感覺。

程威銘提出另一可能原因，恐是陰莖勃起時，攝護腺會處於充血狀態，但射精完後，攝護腺的腫脹並不會快速消退，可能壓迫到尿道，萌生想上廁所的感覺，但實際去上廁所時，卻發現尿量不如平常多，排尿也不太容易，需用點力。

程威銘認為射精後去上廁所的問題不大，因為一般人通常不會天天射精或一天射精多次，因此多數時間攝護腺皆處於放鬆狀態，所以其實不必擔心射精之後，帶著腫脹的攝護腺去尿尿，會導致膀胱變無力或尿液逆流回，讓攝護腺發炎的問題出現。且其實射完精仍有些許精液殘存在尿道中，去上廁所排掉，反而比較衛生。

(中時新聞網)