跨國服飾零售商Urban Outfitters表示，因新冠肺炎疫情捲土重來導致門市來客數減少，在截至12月31日止的兩個月期間，亦即對零售業最關鍵的年底旺季，其淨營收總額較前一年同期大減8.4%，而同店銷售額下挫9%，受此打擊，周二盤後股價重挫逾11%。

此前在一般交易時段，該公司股價勁揚近6%，收在每股30.31美元。截止周二收盤的過去12月個月，Urban Outfitters股價已上漲近15%。

Urban Outfitters亦為Anthropologie與Free People品牌的母公司。Anthropologie在全球擁有逾200家門市，Free People產品則在全球超過1400家高檔百貨公司與專賣店銷售。

該公司並宣布執行長Trish Donnelly將離職，以追求其他職場機會，該人事異動於1月31日生效。旗下Free People公司現任執行長Sheila Harrington將接任Urban Outfitters的執行長職位，但也將兼任Free People主管。

該公司表示，雖然線上銷售額實現兩位數增長，但不足以彌補其實體商店的虧損。Free People營收成長1%，Urban Outfitters營收下挫8%，Anthropologie銷售額大減12%。

Urban Outfitters表示，各品牌同店銷售額在1月「明顯反彈」。 但預估第四季獲利將受到壓力，因網購業務激增導致運輸與物流費用增加。

此外，Urban Outfitters表示，截至去年12月31日的7個月期間，公司的淨營收總額年減14.3%，整體同店銷售額下滑12%。

(時報資訊)