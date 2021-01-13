型男主廚詹姆士來了！為推廣台南旅遊與美食，詹姆士特地造訪國旅首選城市「台南」，拍攝影片帶領觀眾穿梭街頭巷弄，探索美味小吃並拜訪美食店家職人、體驗府城懷舊氛圍，甚至與市長黃偉哲與民宿主人阿超共進晚餐，聯手行銷台南觀光。

關於疫情對台南的影響，黃偉哲坦言，如此嚴峻考驗下，市府依然輔導振興旅宿業，讓民宿主人對於住房率回溫相當有感。此外，詹姆士也向黃偉哲詢問給年輕人的台南旅行建議，黃偉哲推薦，一定要去國華街、神農街、正興街等，享受府城美食。

黃偉哲表示，台南即將於2024年歡慶迎接建城400年，這個數字代表著古都悠久歷史與文化觀光的無窮底蘊。黃偉哲希望藉由此次詹姆士主廚的影片，透過網路平台傳播，分享台南迷人小吃美食及旅遊景點給更多民眾，帶動又一波台南旅遊潮。

南市府觀旅局長郭貞慧局長表示，目前台南美食節推出「安心餐廳消費滿額抽」活動，凡於活動期間內至安心餐廳消費滿100元，即可上活動官網登錄抽星級住宿券大獎，發票登錄至1月14日截止。此外，在交通方面也有「運轉台南好交通」粉絲團隨時提供民眾各項活動交通資訊、食宿則有「安心旅宿」及「安心餐廳」官方認證制度，台南市致力於讓每位遊客都能安心享受美食與觀光。更多詳盡介紹，可鎖定詹姆士臉書粉絲團與姆士流YouTube頻道。

(中時 )