百萬年薪是不少人夢寐以求的目標。日前，一名網友發問「年收入300萬是什麼感覺？」貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，其中有一名網友大嘆其實很辛苦，不僅煩惱高額稅金、生活支出，甚至是老婆零用金，說穿了「還不就是金錢的奴隸」。

原PO昨（12）日於PTT八卦板表示，若以年薪300萬元來說，平均一個月收25萬元，令他好奇領這階級薪水的人，到底都在過什麼樣的生活？並希望有人能分享自身案例。

貼文曝光後，隨之引發網友蓋起高樓回應，包括吃飯不用看價錢、麥當勞點套餐薯條飲料直接加大、吃布丁不用舔封膜、買車不用貸款、購物不用看價格、開好車住好房等。

不過，有網友表示，年收300萬生活還是一樣很辛苦，因200萬都拿去繳房貸，除煩惱每月要繳納高額稅金外，還要給老婆零用錢，再加上小孩學費、家庭生活支出等，其實過得生活跟月賺3萬的煩惱並無二致，說穿了「還不就是金錢的奴隸」。

另外有一名網友身邊真實案例，家族中一名親戚光是躺著年收入就超過300萬，老婆買包、買鞋不手軟，堆積如山的衣物塞滿房間、地下室，令家人都相當煩惱。

(中時新聞網)