基隆市仁愛區成功國宅又再度有磁磚大面積脫落。（陳彩玲攝）

市議員童子瑋指出，國宅的牆面有很多混凝土補過的痕跡，先前已經多次發生脫落情形。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

市議員童子瑋指出，國宅的牆面有很多混凝土補過的痕跡，先前已經多次發生脫落情形。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區成功國宅有磁磚大面積脫落，一名年約60歲婦人遭砸傷，所幸僅臉部輕微擦挫傷，並無大礙，基隆市政府都發處研判是溫差，磁磚熱脹冷縮所致，將依違反建築法開罰國宅管委會，並限期改善。

婦人兒子表示，媽媽早上騎車要送貨，將機車停放在大樓正下方，當徒步要進入騎樓時，突感覺到安全帽被打了一下，原以為是背後有人在叫他，轉頭發現四周無人，才驚覺遭磁磚砸中。所幸婦人僅有臉部輕微擦傷。目擊民眾指出，當時磁磚無預警掉落，發出嘩啦嘩啦聲響，誤以為是在下雨，抬頭一看發現天空中有數片磁磚一同掉落，嚇得趕緊逃離。

市議員童子瑋指出，國宅的牆面有很多混凝土補過的痕跡，先前已經多次發生脫落情形，這次可能是氣候溫差大，加上連日下雨所致，而牆面上方仍有脫落現象，擔心民眾又再次被砸傷，現場拉起封鎖線管制，待整修完畢才會再次通行，他說，華三街市場、成功國小就在附近，人潮眾多，目前已告知學校修改放學動線，也呼籲民眾勿在此處逗留，務必注意自身安全。

都發處使用管理科長傅俊昇表示，因掉落磁磚砸傷路人，將發文依違反建築法對國宅管委會開罰6萬元以上30萬元以下罰緩，並要求於15日內做好安全措施，3個月內將牆面修繕完畢，否則將再次開罰。

(中時 )