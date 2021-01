NVIDIA 以「GeForce RTX: GAME ON」活動揭開 2021 年的序幕,活動中揭曉了全新的硬體以及大量加入支援 NVIDIA DLSS、光線追蹤和 NVIDIA Reflex 技術的遊戲。另有多款顯示器和滑鼠也開始支援 NVIDIA Reflex 技術。

GeForce RTX 30 系列將於1月下旬登陸最新筆電

NVIDIA 宣佈推出超過 70 款搭載 GeForce RTX 30 系列筆記型電腦 GPU 的筆電,包括採用 NVIDIA Ampere 架構的 RTX 3080、3070 和 3060。售價自 999 美元起的次世代筆電提供 2 倍的能源效率並大幅提升效能,同時導入適用於輕薄型筆電設計的第三代 Max-Q 技術。全新 RTX 30 系列筆電 GPU 不僅在包含《電馭叛客 2077》等其他遊戲大作中,提供令人驚艷的光線追蹤遊戲體驗,也讓內容創作者能透過數百款支援 GPU 加速的應用程式製作出驚人的作品。

專為次世代創作者打造的 NVIDIA Studio 筆電

同為剛發表的全新 NVIDIA Studio 筆電,亦搭載最新發佈之 GeForce RTX 30 系列筆電 GPU。這些將於1月下旬上市的筆電,能夠將用於創作的應用程式執行效能提升高達 2 倍,讓次世代的內容創作者擁有更強大的創作利器。這些筆電將搭載高達 16GB 的影像記憶體,以便同時處理龐大的資料,以及在多個應用程式之間做切換;可以選擇搭載 1440p 和 4K 畫質的高精度顯示器,以及用於光線追蹤、人工智慧 (AI) 和視訊編碼的 GPU 加速功能,讓藝術家能夠快速地進行創作。欲瞭解更多詳細資訊,請參考此篇文章。

GeForce RTX 3060 將於2月上市 NVIDIA 宣佈將針對 PC 遊戲玩家推出 GeForce RTX 家族的最新成員 GeForce RTX 3060。售價自 329 美元 (台灣建議含稅售價為 10,900 元起) 的 RTX 3060,光柵效能是 GTX 1060 的 2 倍、光線追蹤效能則是 GTX 1060 的 10 倍,對於九成還在使用 GTX GPU 玩遊戲的 GeForce 玩家來說是一個強勁的升級機會。GeForce RTX 3060 將於二月下旬上市。

熱門遊戲大作加入支援 NVIDIA DLSS、光線追蹤及 NVIDIA Reflex 技術的行列

遊戲開發商和發行商紛紛開始採用 DLSS、光線追蹤與 Reflex 以支持 NVIDIA 的次世代技術,同時也為遊戲領域設定了全新標準。現有 36 款遊戲採用 RTX 技術,其中包括排名第一的大逃殺遊戲、排名第一的 RPG 遊戲、排名第一的 MMO 遊戲,以及暢銷排行榜上第一名的遊戲。

DLSS 技術已被證實是次世代遊戲的重要功能,其提供最高的畫面更新率,並讓玩家們享受更高的解析度和更新率體驗。加入 DLSS 技術支援的遊戲包含:Activision 推出的《決勝時刻:現代戰域》、Square Enix 與 People Can Fly 推出的《先遣戰士 (Outriders)》、Angela Game 與 Imperium Interactive Entertainment 推出的《烈火戰馬 (Iron Conflict)》、Midgar Studio 推出的《Edge of Eternity》 。加入支援光線追蹤與 DLSS 技術的遊戲包含:Steel Wool Studios 推出的《Five Nights at Freddy’s: Security Breach》、Bloober Team 推出的《The Medium》、TiGames 與 Bilibili 推出的《F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch》。

NVIDIA Reflex 為競技類遊戲玩家提供了最低的系統延遲表現。自九月推出 Reflex 技術以來,現已有十幾款遊戲加入這項技術的支援。今天又有兩款遊戲加入支援 Reflex 的行列,包括:暴雪娛樂推出的《鬥陣特攻》、Ubisoft 推出的《湯姆克蘭西之虹彩六號:圍攻行動》。在加入這兩款新遊戲之後,目前排名前十大的競技射擊遊戲中,已有七款支援 Reflex 技術。

業界不斷快速採用 Reflex Latency Analyzer

競技和電競遊戲玩家可以使用 NVIDIA Reflex Latency Analyzer 精準測量自己的系統延遲情況。自九月推出以來,已有 9 款電競顯示器加入 Reflex Latency Analyzer,另有 8 家周邊合作夥伴的產品相容於 Reflex Latency Analyzer。

在這一波 GAME ON 活動中加入了 5 款全新 G-SYNC 遊戲顯示器和 7 款全新的滑鼠,可見 NVIDIA Reflex Latency Analyzer 的商業生態系不斷成長。

