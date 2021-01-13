曾參選立委的環保人士方儉，不滿4年前原復會社在2017年於其經營網站，刊登林玉婷、黃宜稜所撰寫、標題為「2千萬人都驚呆！2017年最多人傳的食安謠言就是他們」的文章，提告求償100萬元並在報紙刊登更正及道歉啟事，一、二審都判他敗訴。可上訴。

本案導立委高金素梅與環保人士方儉、核工專家賀立維等人指控台鹽「減鈉鹽」含有鉀40，並檢出輻射值超標，原復會社刊登文章指稱，方儉等人的言論不實，且為食安謠言製造者，方儉認為名譽權受損，請求對方連帶賠償100萬元，在報社刊登更正及道歉啟事。

高院認為，文章標題雖使用「食安謠言」四字，但依內容可知其係利用「Qsearch臉書大數據」計算挑選出2018年間社群討論十大熱議文章，並將第五名即上訴人於記者會所述，歸類為「過度解讀」，並非逕指方儉在在記者會所言均屬錯誤或不實。

合議庭指出，文章是以方在記者會發言之事實為基礎，而提出與他不完全相同之意見陳述，該項意見與行政院原子能委員會及食藥署記者會後所發佈之新聞稿內容或部分網路媒體之報導大致相同，是善意發表的言論，難謂構成不法侵害方儉的權利。

(中時 )