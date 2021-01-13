藝人劉樂妍從女F4出道，近來演藝重心不僅轉移大陸，更因為公開國族認同被封為「女版黃安」，日前才感嘆：「一輩子唱過很多歌、演過很多戲，但是都沒有人聽過看過」，近來更因為忘了帶鑰匙將自己鎖在門外，只得待在鄰居家等待鎖匠開鎖，未料卻慘遭羞辱，讓她可說是有口難言。

劉樂妍透露下樓取快遞忘了帶鑰匙，因此被反鎖在門外，只好到鄰居家中等房仲送鑰匙過來，當時剛好鄰居雙胞胎兒子在寫作業，便跑去關心兄弟倆學習狀況，沒想到對方直接開酸：「你肯定不會」，讓她不服輸去試試自己程度，但不忘先自嘲：「我的數學超爛，只會算東西便宜或貴」，不過一題正確解答1/4，但答案卻是2/8，讓她驚呼：「你們教科書太奇怪了，在台灣應該就要約分」，接著還被雙胞胎說：「妳在我們這邊學你都能考100」，讓劉樂妍不禁反問：「這是誇獎我還是嘲笑我啊」。

劉樂妍曝遭鄰居雙胞胎兒子羞辱。（圖／劉樂妍微博）

而當時剛好是鄰居家用餐時間，礙於正值自己減肥期，便將手中那碗麵分給鄰居雙胞胎兄弟，未料卻反被嘲笑：「豬八戒走了十萬八千里，人家還吃素呢！他都那麼胖，妳那減肥沒用的啦」，事後她上傳這段影片，並寫道：「台灣妹子流浪街頭被山東兩兄弟收留，结果慘遭兩兄弟羞辱」，引起網友議論

劉樂妍影片標題引發網友議論。（圖／劉樂妍微博）

對此網友紛紛留言：「哈哈哈哈，這教材誤人子弟啊，大陸也要約分啊」、「你是不想做飯，故意去吃人家打滷麵的吧」、「我是被標題吸引進來的，你學會台灣新聞標題操作」。

(中時新聞網)