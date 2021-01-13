一名女子小芳（化名）日前與好友、好友老公等人用餐後，因服用抗憂鬱藥物，加上不勝酒力，在對方家中睡著後，竟遭到對方老公摸下體騷擾，她當下驚醒，將自己反鎖在孩子房間內再度昏睡，沒想到對方竟拿鑰匙闖入房間、自行手淫後將精液沾至她的下體，她事後崩潰提告；法院認為雙方已達和解，判處1年6月徒刑。

判決書指出，小芳與好友、好友丈夫和其他友人外出聚餐，期間喝了不少酒而喝醉，被好友載回家中休息，她因為還服用該好友的憂鬱藥物，加上酒精作用下昏睡，經遭到好友丈夫撫摸下體，她之後驚覺身體遭侵犯，趕緊逃進對方女兒房間內並上鎖。

小芳因藥效和不勝酒力，在房間內仍繼續昏睡，沒想到好友丈夫竟拿鑰匙偷開門，脫下她的外褲、內褲後，自慰至射精，將精液噴濺至她下體；她當下因昏睡沒有知覺遭侵犯事，但好友認為情況有異，帶她到醫院驗傷檢驗後，發現存有精液痕跡，憤而提告。

法院認為，該男為圖一己性慾滿足，對小芳為乘機猥褻行為，毫不尊重性自主權，致被害人身心受創，行為惡劣；但考量雙方成立調解並給付賠償完畢，依乘機猥褻罪將他判刑1年6月。

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(中時新聞網)