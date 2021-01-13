超偶冠軍歌手朱俐靜2018年推出迷你專輯後就減少出現在螢光幕前，上月她出席個人專輯記者會，鬆口去年被診斷出乳癌，讓她心酸淚灑舞台，令粉絲不忍，而過去不少女明星的抗癌之路都讓人心疼，台語歌手林晏如生前因誤會和蔡小虎鬧心結，在乳癌末期時才與對方和解，使蔡小虎至今仍相當後悔。

暱稱「糕餅西施」林晏如早年由葉佳修帶領出道，以〈走味的咖啡〉、〈疼惜我的吻〉等歌曲走紅，1997年也曾演出電影《英雄向後轉》，和「小太陽」鍾漢良飾演姊弟，後來林晏如被確診罹患乳癌，影視大亨楊登魁為幫她籌醫藥費，邀來江蕙、白冰冰、蔡振南等人合力發行專輯，全力幫助林晏如治病。

蔡小虎曾分享和林晏如在病床前和解。（圖／中時資料照片）

1999年8月，林晏如不敵病魔，在林口長庚醫院辭世，享年38歲。2018年蔡小虎上張菲所主持節目《綜藝菲常讚》，難得鬆口過去和林晏如有過一段情，蔡小虎回憶自己當年上節目被一隻蛇嚇到，之後看到林晏如在節目上暗示：「怕蛇的男生我不會喜歡」，兩人因此埋下心結。

蔡小虎說，後來得知林晏如罹患乳癌，末期時兩人才重啟聯繫，面對面解開心裡疑惑，蔡小虎感嘆說：「臨終前我有去看她，她當時只能側躺，眼淚一直流」，張菲也說這可能就是蔡小虎一直沒再找伴的原因，蔡小虎後來在節目上選唱獻給林晏如的歌〈一生只有你〉，在場的孫協志傷心說：「知道歌背後的故事後，我聽到這首歌會受不了。」

(中時新聞網)