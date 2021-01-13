台股指數今日再創新高紀錄，被動元件龍頭國巨（2327）在獲利、稼動率同飆、且漲價效應的預期心理之下，股價突破600元整數大關，並超越護國神山台積電（2330），與華新科的價差擴大至350元以上。

而以被動元件中的車電三雄國巨、興勤、聚鼎來看，三檔車電概念股均創下波段新高紀錄，興勤、聚鼎分別漲逾6％，漲幅相對領先。

台積電14日舉行法說會，法人針對台積電2020年的獲利預估值約19～20元，2021年每股盈餘預估值則上看25元，在法說會前夕，台積電股價再創歷史新高紀錄，順利突破600元關卡。

國巨去年合併基美之後，全年合併營收大幅成長，儘管去年第四季電子廠面臨匯損問題，但是法人預估，國巨2020年每股盈餘將達28元，2021年因車電比重拉升，在不考慮漲價的基礎之下，法人對國巨獲利展望仍樂觀，EPS預估值約36～40元，獲利將挑戰2018年漲價潮之後新高紀錄，且車電效應在外資圈發酵，外資給予國巨的本益比從過去的8～10倍，提升至16～17倍。

今日伴隨漲價效應的預期心理，國巨股價一舉超越台積電，以國巨今日盤中最高價606元計算，國巨的市值已逾3,000億元。

而國際被動元件廠稼動率也陸續傳出好消息，除了村田稼動率逼近100％之外，國巨的鉭質電容持續滿載，MLCC、晶片電阻預計達90％、80％，為二年以來新高紀錄；風華高科也在投資人關係活動中表示，產線已經滿載。

(工商 )