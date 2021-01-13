北部某醫院引發院內感染，該確診醫師9日下午1點30分曾到星巴克桃園國際門市，停留30分鐘後再前往振宇五金行桃園國際店。星巴克桃園國際門市僅暫停營業一天，13日仍正常開門，店員表示，因店內都有全面消毒，本身並不害怕遭染疫，但難免因疫情爆發的關係，客人少掉一大半，坦言客戶多少還是會擔心。
記者13日實際走訪兩處，振宇五金行國際店仍維持停業，12日貼上的公告未撤除，表示賣場為提供舒適的購物環境，實施全面環境消毒與清潔，但並無告知何時才重新開幕。
星巴克桃園國際門市僅暫停營業一天，13日仍正常開門，店員表示，因店內都有全面消毒，本身並不害怕遭染疫，但難免因疫情爆發的關係，客人少掉一大半，坦言客戶多少還是會擔心。
另全聯福利中心蘆竹大竹店及寶雅大竹大新店12日皆緊急停業，13日正常開門但人潮明顯減少，寶雅店員表示，昨天消毒過後，今天正常開門，對於門可羅雀的情形則不便多做回應，另全聯店員則說，並不擔心染疫，門市的消毒程序都很完善，但難免影響來客數。
(中時 )
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