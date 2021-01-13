北部某醫院引發院內感染，該確診醫師9日下午1點30分曾到星巴克桃園國際門市，停留30分鐘後再前往振宇五金行桃園國際店。星巴克桃園國際門市僅暫停營業一天，13日仍正常開門，店員表示，因店內都有全面消毒，本身並不害怕遭染疫，但難免因疫情爆發的關係，客人少掉一大半，坦言客戶多少還是會擔心。

星巴克桃園國際門市今(13日)開業，店內空無一人。（姜霏攝）

記者13日實際走訪兩處，振宇五金行國際店仍維持停業，12日貼上的公告未撤除，表示賣場為提供舒適的購物環境，實施全面環境消毒與清潔，但並無告知何時才重新開幕。

振宇五金行國際店12日停業後仍未開業，昨日的公告仍未撤除。（姜霏攝）

星巴克桃園國際門市僅暫停營業一天，13日仍正常開門，店員表示，因店內都有全面消毒，本身並不害怕遭染疫，但難免因疫情爆發的關係，客人少掉一大半，坦言客戶多少還是會擔心。

全聯今正常營業。（圖／記者姜霏攝影）

寶雅昨接獲桃園衛生局消息後，門市進行全面性消毒，今日正常營業。（記者／姜霏攝影）

另全聯福利中心蘆竹大竹店及寶雅大竹大新店12日皆緊急停業，13日正常開門但人潮明顯減少，寶雅店員表示，昨天消毒過後，今天正常開門，對於門可羅雀的情形則不便多做回應，另全聯店員則說，並不擔心染疫，門市的消毒程序都很完善，但難免影響來客數。

(中時 )