台股大盤今日在權值要角競相爭豔下，盤中一舉衝過15700關，大漲逾200點，再寫新天價。台股今開高近50點，股王大立光(3008)重回3千關後，引爆股后矽力-KY(6415)多頭競價，一度齊頭3千元，盤中權王台積電(2330)敲門600關，帶動聯電(2303)跟漲逾3.5%，聯發科(2454)也在外資喊出1330元目標價助攻下、飆升至899元，其餘友達(2409)、群創(3481)、創意(3443)、晶技(3042)、建策(3653)、凱美(2375)等也紛紛漲逾7%，在各大權值要角百花齊放下，大盤最高衝上15759.42點新天價，多頭氣氛火熱。

分析師指出，本周財報季將揭開序幕，看好指標企業將釋出正面展望，有助企業獲利預估值上修，進而支撐台股延續多頭格局。重大訊息可能成為利多催化劑，包括台積電14日法說，預期將釋出超高資本支出，而台積電去年7月與10月兩度上修資本支出後，均帶領台股創高；英特爾22日法說，若能釋出CPU委外代工風向球，將支撐晶圓代工與封測業者長期展望；蘋果28日法說，預期去年第四季財報與出貨將會優於預期；特斯拉29日可能正式公佈2021年交車目標，預估將可達市場預估高標。

分析師表示，受惠新冠疫情造成的生產斷鏈問題逐漸修復，以及歐美疫情延燒下意外帶動NB與TV等科技產品強勁的需求，帶動台股本波企業獲利預估自2020年4月下旬即開始上修，且迄今已延續8個月之久。根據往年台股獲利上修經驗，短可持續23個月，長則延續31個月，因此預估本波獲利上修循環應可延續至今年底或明年初。

但分析師也提醒，台股本波急漲行情已持續吸引市場散戶大舉進場，在浮動籌碼增加下將增添短期行情震盪的風險。目前「散戶有效交易人次占整體開戶人數比重」已來到16.6%波段新高，往年此數值若超越15%的臨界點，台股往往容易出現1千至2千點的震盪修正，投資人宜多加留意。

(時報資訊)