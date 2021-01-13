Visa公司周二宣布已經終止對矽谷新創公司Plaid的收購計畫，因美國司法部以這項交易將限制支付產業競爭為由，提起了反托拉斯訴訟。

Visa表示，終止合併的決定是相互同意的。

約一年前Visa宣布擬以53億美元收購位於加州的金融服務新創公司Plaid，這個價碼約Plaid最後一次私募估值的兩倍。

Plaid提供的API軟體，通常被稱為是金融科技公司背後的「管道」，讓新創業者可以連上用戶的銀行帳戶。Plaid表示，已經與超過11,000家銀行進行整合。

Plaid執行長Zach Perret周二在聲明中表示，該公司將與Visa合作，Visa將作為投資人與未來的合作夥伴。

這項併購交易在去年底遇阻，因美國司法部表示，Visa的收購可能扼殺初萌芽的競爭威脅，這項交易可能擴大Visa在簽帳交易的「壟斷地位」，因此「必須停止」。

該部門周二發布聲明表示，終止合併是「美國消費者和小型企業的勝利」。

(時報資訊)