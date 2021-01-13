今天是先總統蔣經國逝世33週年，國民黨主席江啟臣率黨務主管、中常委赴桃園大溪頭寮陵寢獻花致敬。國民黨也發新聞稿緬懷蔣經國施政，並強調「台灣是中華民國的一部份」，國父思想、三民主義已在台灣生根，朝向「新三民主義」的模範前進，如今卻面臨嚴重的「民主倒退」、「民主獨裁」，相信從最近雙公投連署獲人民熱烈迴響，將是民權主義得以持續伸張的最重要基礎。

國民黨也強調，兩岸關係的進展，絕不能以在民主自由、國家主權做出妥協為代價，堅信惟有兩岸都將國父思想和三民主義或「新三民主義」視為價值趨同的方向，才能逐漸化干戈為玉帛，為兩岸的中華民族找到未來的出路。

江啟臣上午前往桃園大溪獻花致敬，祕書長李乾龍、組發會主委李哲華、桃園市黨部主委邱奕勝、黃復興黨部主委臧幼俠、國際部主任李大中等黨務主管以及中常委江碩平、李德維、陳汪全、林金結、高思博、陳柏翰等人陪同謁陵。

國民黨隨後發新聞稿表示，經國先生就任國民黨主席後，念茲在茲的事情之一就是如何在穩定中華民國憲政體制下，逐步發展台灣地區成為民主、自由、平等、開放的社會。他一生捍衛中華民國，捍衛的不只是一個政體、一段歷史，更重要的是捍衛這些核心價值，還有我們所珍惜的生活方式。

國民黨指出，台灣是中華民國的一部分。事實證明，因為經國先生生前的擘畫及帶領，國父孫中山思想與三民主義已在台灣地區生根，甚至這幾十年來，國父思想和三民主義不斷與時俱進地調整內涵，讓台灣朝向「新三民主義」的模範前進。

國民黨認為，我們看到國父的民族主義，在台灣已逐漸蛻變成人類群體間的「平等與尊嚴」，在尊重每人自我認同的權利的前提下，維繫社會團結，推動台海兩岸和平。

對於國父的民權主義，國民黨表示，在台灣從地方自治開始逐步落實，雖然因為面臨戰爭威脅而讓腳步變慢，但從未停下來過；台灣現在面臨嚴重的「民主倒退」、「民主獨裁」，可是從最近「反萊豬」、「公投綁大選」等公投連署的熱烈迴響看來，許多台灣人民仍然保有對自由、平等、博愛、民本的嚮往與堅持，我們深信這將是民權主義得以持續伸張的最重要基礎。

國民黨並指出，國父的民生主義，在台灣代表在追求經濟發展同時，要兼顧社會福利與公義，以保障每個人經濟機會的平等、弱勢的生存。所以在「十大建設」等等帶領台灣經濟起飛的大型計畫之後，已逐漸把社會福利與公義、食安問題的重要性，拉到跟追求發展經濟同等重要的地位。

國民黨強調，從經國先生執政經驗可了解，國民黨不會放棄為中華民族實現民有、民治、民享的使命，而兩岸關係的進展，絕不能以在民主自由、國家主權做出妥協為代價。我們堅信，惟有當兩岸都將國父思想和三民主義或「新三民主義」視為價值趨同的方向，才能逐漸化干戈為玉帛，為兩岸的中華民族找到未來的出路。

(中時 )