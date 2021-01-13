NVIDIA (輝達) 今天宣布筆記型電腦正式邁入以 NVIDIA Ampere 架構為主的全新時代，推出超過 70 款採用 GeForce RTX 30 系列筆電 GPU 的全新機種。售價自 999 美元起的次世代筆電提供 2 倍的能源效率並大幅提升效能，同時導入適用於輕薄型筆電設計的第三代 Max-Q 技術。全新 RTX 30 系列筆電 GPU 可提供令人驚艷的光線追蹤遊戲體驗，也讓內容創作者能透過數百款支援 GPU 加速的應用程式製作出驚人的作品。

NVIDIA GeForce OEM 副總裁暨部門總經理 Kaustubh Sanghani 表示：「我們的 NVIDIA Ampere 架構在席捲桌上型電腦市場後，現在要締造全球速度最快的筆電。對於遊戲筆電而言，能源效率的重要性更勝以往，這塊市場的規模在過去 7 年成長了 7 倍。這些全新的輕薄機種採用我們的 Max-Q 技術，包含 CPU、GPU、軟體、PCB 設計、供電、散熱等各個層面，皆針對電源與效能進行最佳化。」

搭載 GeForce RTX 3080 與 GeForce RTX 3070 筆電 GPU 的遊戲與創作者機種，將於1月下旬在全球上市，緊接在後的則是搭載 GeForce RTX 3060 筆電 GPU 的機種。

GeForce RTX 3060 能在 1080p 解析度和開啟 ultra 畫質設定下達到 90 FPS。RTX 3060 筆電售價自 999 美元起，其速度甚至超越售價 2,500 美元、搭載 NVIDIA 前一代旗艦顯示卡 GeForce RTX 2080 SUPER 的筆電。而GeForce RTX 3070 是一款專門運行 1440p 解析度的遊戲悍將，在開啟 ultra 畫質設定與 1440p 解析度下能達到 90 FPS。RTX 3070 筆電售價自 1,299 美元起，其速度較搭載 RTX 2070 的機種快 50%。GeForce RTX 3080 則是 NVIDIA 的新旗艦筆電 GPU，搭載 16GB 的 G6 記憶體，為玩家與創作者提供全球最快的筆電。它能在 ultra 設定與 1440p 解析度下達到 100 以上的 FPS。搭載 RTX 3080 的機種售價自 1,999 美元起。

第三代 Max-Q 技術採用人工智慧 (AI) 與全新的系統最佳化技術，讓高效能遊戲筆電具備較以往更快的速度與更好的表現，包括以下技術：(1)動態效能提升 2.0 (Dynamic Boost 2.0)：遊戲筆電的 CPU 與 GPU 資源以往都是固定不變的；反之，遊戲與創作軟體的運行模式卻是不斷的在改變，每幀畫面所需的系統規格也不相同。透過 Dynamic Boost 2.0，AI 網絡會依據 CPU、GPU 以及 GPU 記憶體的運行狀況，將資源分配給最需要的部分，並持續最佳化以發揮最高效能。(2)WhisperMode 2.0：全新設計的 WhisperMode 能針對每款筆電進行客制化。在選取所需的噪音控制模式後，WhisperMode 2.0 的 AI 演算法就會接手管理 CPU、GPU、系統溫度以及散熱風扇的轉速，藉以在最佳效能下達到最好的噪音控制效果。(3)Resizable BAR：PCI Express 技術使所有的 GPU 記憶體可以被 CPU 一次存取，為許多遊戲提供效能提升。(4)NVIDIA DLSS：NVIDIA 深度學習超高取樣採用 AI 與 RTX Tensor 核心，在相同功耗下提供高達 2 倍的效能。在單 1440p 解析度的畫面中，GPU 需要計算近 400 萬個像素。NVIDIA DLSS 僅需要處理一小部分的像素，便能改善效率並提高效能。

全新的筆電 GPU 搭載 NVIDIA Ampere 架構的串流多處理器 (Streaming Multiprocessor; SM)，不僅帶來 2 倍的 FP32 處理量，同時以更高的每瓦效能發揮更強大的處理效能。其中包含全新開發的專屬 RT 核心，其處理量是前一代的 2 倍，並加入全新第三代 Tensor 核心，提供較前一代高達 2 倍的處理量，用以運行 NVIDIA DLSS 並藉此加快處理效能。

此外，全新推出的筆電也為玩家與創作者帶來許多新工具，包括透過 AI 將任何房間變成居家直播工作室的 NVIDIA Broadcast；提高競技類遊戲速度的 NVIDIA Reflex；用來與朋友擷取與分享影片、螢幕截圖以及直播畫面的 GeForce Experience™；以及專為各種要求嚴苛的創作應用程式提供加速與最佳化的 NVIDIA Studio。

近四分之三的筆電玩家都會玩電競遊戲，進而刺激了高更新率筆電的普及，而這類型筆電的銷售量在去年翻了一倍。超過半數的全新 GeForce RTX 30 系列筆電將提供 240Hz 或更高的更新率。

憑藉 GeForce RTX 3080 筆電 GPU 的效能，玩家將能在 240 FPS 的畫面更新率下暢玩包括《鬥陣特攻》、《虹彩六號》、《特戰英豪》以及《要塞英雄》等遊戲大作。此外，透過 NVIDIA Reflex，玩家將能享受低於 20 毫秒的系統延遲，藉以發揮最佳表現。

借助 NVIDIA Ampere 架構，創作者筆電的渲染速度不僅較前一代快 高達2 倍，更比 CPU 的渲染速度快上 30 倍。影片編輯者能直接處理 8K RAW 格式的影片，運用 AI 簡化作業流程，編碼輸出時間更縮短高達 75%。藝術創作者可運用高達 16GB 的繪圖記憶體，同時處理大檔案或運行多個程式。

OEM 合作夥伴華碩 (ASUS)、技嘉 (Gigabyte)、微星 (MSI) 及雷蛇 (Razer) 將推出採用全新第三代 Max-Q 技術並搭載全新 GeForce RTX 30 系列筆電 GPU 的 NVIDIA Studio 筆電。GeForce RTX 30 系列筆電將於 1 月 26 日起上市，OEM 大廠包括宏碁 (Acer)、Alienware、華碩 (ASUS)、技嘉 (Gigabyte)、惠普 (HP)、聯想 (Lenovo)、微星 (MSI) 及雷蛇 (Razer) 等都將推出全新機種。售價、組態以及供應時程將視不同地區與合作夥伴而有所不同。

(科技)