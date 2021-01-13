台積電衝破600元，台股與美股ADR合計市值達5521.6億美元，超越「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)的5469.9億美元(以紐約周二收盤價計算)，成為全球第10大企業。

去年1月台積電市值2846億美元，名列全球第23，但先進製程領先對手的實力基礎，加上

華為被制裁前急單拉貨、蘋果(Apple)首款5G手機iPhone 12系列委由台積電5奈米製程代工等利多，股價扶搖直上，增加超過1倍。有統計指出，台積電代工份額市占超過5成。

台積電ADR周二收漲0.33%，盤後再升0.12%，暫報123.15美元，相較台股有約超過16%溢價，若台積電市值全以ADR計價，排名甚至還會更高，不過ADR占台積電市值權重約僅2成。

除ADR溢價可望提供台積電在台股上漲空間，外資也看好其5奈米製程至少能領先代工市場老二三星至明年，下個節點3奈米目前技術也優於對手。目前法人對台積電台股目標股價已上調至670至800元。

(中時新聞網)