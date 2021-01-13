今年愛心年菜有紅燒佛跳牆、米糕、海鮮魚翅羹、人蔘雞湯、燒賣、布丁。（周麗蘭攝）

為讓各界捐贈年菜的愛心能送到每一戶需要的家庭，縣府去年整合出「愛心年菜平台」，今年共有9個單位捐贈，加上公益彩券補助，將送出1500分愛心年菜給分屬15個公私部門提報的弱勢家庭。

15個提報的公私部門包括鄉鎮市公所、雲林縣雲萱基金會、復健青年協進會、身心照護協會、生命線協會、婦女保護會、勵馨基金會、南屏慈善會、兒童福利發展協會、雲林家扶、基督教女青年會、社會關懷協會、慶興社會福利基金會、鄉土人文關懷協會、兒童少年福利保護協會、縣府社會處社工科，共1483戶。

「愛心年菜整合平台」預計送出的1500分年菜，公益彩券81萬元支應小分年菜250分、大分年菜800分，其餘433分由雲萱基金會、雲林縣黑面太子慈善會、雲林縣享愛推展慈善協會、斗六善修宮、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、國際崇她雲林社、國際扶輪虎尾中央扶輪社、全家便利商店、7-11超商共同響應。

縣長張麗善表示，受贈對象是低收入戶、中低收入戶、弱勢家庭邊緣戶、身心障礙者、單親家庭、經評估實際有需求的家庭，年菜將於2月4日、5日、8日、9日送到各公所和社福團體，由村里幹事、社工師親送。

今年愛心年菜有紅燒佛跳牆、米糕、海鮮魚翅羹、人蔘雞湯、燒賣、布丁。

張麗善說，新冠肺炎疫情衝擊下，百工百業的經濟受影響，社福團體募集善款不易，愛心年菜平台讓年菜妥分配，愛心更能廣大傳遞。

(中時 )