台東縣東河鄉的猴子闖果園採柚子吃。（莊哲權攝）

台灣獼猴活潑可愛，民眾巧遇猴群切勿「大眼瞪小眼」，避免遭誤會是挑釁。（巫靜婷翻攝）

獼猴過去被列為保育類動物，但因近年來繁殖族群擴大，各縣市農作物飽受獼猴之亂，因此農委會林務局在2018年6月25日召開野生動物保育諮詢委員會後，將獼猴由保育類降級為一般類，但各地猴害仍日益嚴重，農民苦不堪言，但台灣政府到底要如何「制猴」，至今仍在保育與經濟間拉鋸，苦無思索對策。

根據現行野生動物保育法，即使台灣獼猴保育類降為一般類後仍受保障，不得任意獵捕、宰殺，農民如有保護自家農作物需求，可向各縣市政府借用誘捕籠；若要私設誘捕籠，也需事先通報，誘捕到也要告知，讓縣府做後續處理。

台灣獼猴的亂源，主要還是源自於「民眾」。過去台灣獼猴列為保育類動物後，全台數量從15至20萬隻 提升到25至30萬隻，分布在各縣市海拔約500公尺山區，但在各地掀起旅遊風後，愈來愈多山區景點成為民眾輕易可到之處，原本在當地生長的猴群，與民眾的距離愈來愈近。

在民眾好奇心與好玩心態下，往往只要見到猴群出現，就會大方地送上各類食物，加速養成其下山，並開始學習出「毫不費力覓食」的偷懶技能，因此也開始遠離山林下山享受免費食物，這種惡習，就是造成的主因。

民眾餵食行為，破壞了獼猴與生俱來的搶地盤、搶食的生存遊戲規則。獼猴智商高，學習能力強， 當發現從登山客手中取得食物是最省力覓食捷徑後，就會主動接近人 類，下山跑到民宅、超商覓食或搶登山客手中的物，人猴關係也開始惡化。

另外近年來農民「與山爭地」，山區農作與果園愈來愈像高海拔擴展，不斷限縮猴群居住地，加上台灣水果甜美好吃，豈有放在眼前不吃的道理。

過去多年，台灣農民與獼猴已經進行了數十年的「長期抗戰」，當年因獼猴是保育類，只能趕、不能殺，農民在果園放鞭炮、裝擴音器、架防猴電網，「可以想 到的方法都用盡了，就是無法阻止可惡的猴子破壞農作物！」

面對獼猴愈來愈囂張與族群擴張，民間要求進行撲殺、節育的主張大有人在，過去在多個國家，也曾針對獼猴進行 人工節育，但效果不佳。獼猴會跳、會翻，就算設立高牆鐵絲網，也攔不住身手矯健的猴群。

專家強調，獼猴生態失衡，解決之道就是回歸物競天擇的自然法則。因為，猴子是群聚型動物，地盤觀念很重，不同猴群常為搶奪地盤或搶食而激戰，弱者不敵就會自然 死亡淘汰，達到族群數平衡的生態。

台灣是生物多樣性豐富的島嶼，台灣獼猴實際上擔負著許多珍貴植物的傳播者，對於這個在台灣唯一與人類同為靈長類的動物，人類要學習的，是要更了解牠的習性，維持人獸界線，不接觸、不餵食、不干擾，彼此在各自空間生活，不讓他們感受到人類的方便處，這才是學習友善共存之道。

(中時新聞網)