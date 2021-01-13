台灣女藝人邵雨薇擁有甜美長相、纖瘦體態，演過《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等皆受好評。忙於工作之餘，不忘在網路與粉絲互動，近日大方曬出無濾鏡的素顏照，引起網友熱議。

邵雨薇12日下午透過社群平台一口氣連PO五張自拍照，笑說：「致我自己，有自信最美，連偏頭痛都覺得美」由於近日全台受寒流影響成凍番薯，邵雨薇溫馨提醒粉絲，「室內戶外溫差大，請三高患者以及所有朋友們注意保暖。」並隨文附上5張無P自拍照。

畫面中，邵雨薇雖然沒有妝髮造型，呈現全素顏狀態，但眉毛濃密有型，圓滾滾的雙眼炯炯有神，嘴唇透出淡淡粉紅色，膚值更是白皙光滑，沒有明顯的痘疤、黑眼圈或凹凸不平，即便刻意擠眉弄眼，素顏的樣子還是受到網友盛讚，紛紛留言：「好可愛……好像小孩子」、「鄰家小女孩」、「素顏還是好看」、「好學生唷，美呆了」、「根本高中生」。

邵雨薇曾在訪問中分享自己的保養祕訣，她說膚質比較敏感，不太會敷片狀面膜，偏好膏乳狀保濕面膜，卸妝洗臉完，喜歡邊泡澡邊敷，利用熱蒸氣加強吸收，睡前有時會搽晚安凍膜，隔天早上醒來皮膚就會變得超水嫩；平時吃東西順序先菜後肉，澱粉類的食物只會在白天吃，夏天不喝含糖飲料。

(中時新聞網)