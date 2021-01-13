美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程臨時被取消，引發各界關注。南華早報駐華盛頓記者邱吉爾（Owen Churchill）今(13日)在推特上拋出疑問，稱當美國務院取消出訪行程時，克拉芙特當時是否已經在飛機上，更附上一份航班軌跡。對此，有外交高層打臉表示，該記者所指班機，並非訪台專機，此為錯誤訊息。
邱吉爾今在推特上曝光一份飛航記錄，並在貼文提到該班機在美國東部時間12:10從安德魯斯空軍基地(JBA)起飛，在新澤西州大西洋城上空盤旋，最後返回華盛頓，總飛行時間為3小時47分鐘。
針對此貼文，據《ETtoday新聞雲》報導，我外交高層人士透露，克拉芙特駐點位於紐約，應從紐約出發，不會到華盛頓的空軍基地，且該篇貼文提到的機型、起飛地點都是錯誤的，該班機並非訪台專機。
但克拉芙特訪台行程臨時取消，各方的確高度關注。我外交部一早就回應表示理解與尊重，也感到惋惜，但歡迎於未來適當時機來訪；總統府也表達了相同意見。另據了解，克拉芙特一行原訂美東時間12日上午9時起飛，出發地點為紐約，國務院在發布聲明之前，就已經通知我方克拉芙特訪台計畫取消。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。