美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程臨時被取消，引發各界關注。南華早報駐華盛頓記者邱吉爾（Owen Churchill）今(13日)在推特上拋出疑問，稱當美國務院取消出訪行程時，克拉芙特當時是否已經在飛機上，更附上一份航班軌跡。對此，有外交高層打臉表示，該記者所指班機，並非訪台專機，此為錯誤訊息。

Was UN ambassador Kelly Craft in the air when the State Dept cancelled her trip to Taiwan? The C-40B plane often chartered for State Dept travel took off from JBA at 12.10 EST, circled over Atlanta and now looks to be returning to DC pic.twitter.com/okN1jPSJPS — Owen Churchill (@owenschurchill) January 12, 2021

邱吉爾今在推特上曝光一份飛航記錄，並在貼文提到該班機在美國東部時間12:10從安德魯斯空軍基地(JBA)起飛，在新澤西州大西洋城上空盤旋，最後返回華盛頓，總飛行時間為3小時47分鐘。

針對此貼文，據《ETtoday新聞雲》報導，我外交高層人士透露，克拉芙特駐點位於紐約，應從紐約出發，不會到華盛頓的空軍基地，且該篇貼文提到的機型、起飛地點都是錯誤的，該班機並非訪台專機。

但克拉芙特訪台行程臨時取消，各方的確高度關注。我外交部一早就回應表示理解與尊重，也感到惋惜，但歡迎於未來適當時機來訪；總統府也表達了相同意見。另據了解，克拉芙特一行原訂美東時間12日上午9時起飛，出發地點為紐約，國務院在發布聲明之前，就已經通知我方克拉芙特訪台計畫取消。

(中時新聞網)