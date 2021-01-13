A股三大股指13日早盤震盪走弱，創業板指表現較弱，午盤收跌0.83％，滬深兩市成交額超人民幣（下同）7,800億元。截至午間收盤，上證指數報3,605.33點，下跌3.01點，下跌0.08％，成交額3,501.3億元；深證成指報15,444.14點，下跌15.89點，下跌0.1％，成交額4,369.21億元，兩市合計成交額7,870.51億元；創業板指報3,154.06點，下跌26.29點，下跌0.83％，成交額1,425.44億元。

盤面上看，行業板塊漲跌不一，其中建築裝飾等概念股漲幅居前，休閒服務概念股表現頹靡。其中，稀土、大基建央企、長江存儲等相關概念股漲幅居前；乳業、水產、行銷傳播、海南自貿港、疫苗等概念股跌幅居前。

興業證券表示，風險偏好提升、流動性寬鬆、政策催化、業績改善的四大利好多因素帶動下，成長股成為階段性主攻方向。從經濟復甦的角度來看，大陸和全球進入復甦週期，都有利於中上游大宗商品和原材料，包含化工、有色金屬都有上揚空間。

(工商 )