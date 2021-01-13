新冠肺炎疫情後投資出現兩大趨勢「ESG與高股息」。瞄準疫後這兩大趨勢，中信投信13日宣布，預計將在2021年1月19日開募「中國信託全球收益ETF傘型基金」，旗下包含三檔創新ETF產品：中信中國高股息（00882）、中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B），為投資人在低利環境下穩收息、養胖年終！

中信投信總經理張浴澤指出，指數股票型基金（ETF）於台灣發展越見蓬勃，2020年台灣掛牌ETF資產規模增加近千億台幣，朝1.8兆台幣叩關。中信投信旗下ETF基金規模也於近幾年穩健成長，並躍升為全台第三大債券ETF發行商，這次新發行的基金皆為「境內首檔」，中信中國高股息為境內首檔以陸股為主的配息型產品，有助降低國人存股過於集中台股衍生的區域風險。

另外，張浴澤指出，市場ESG產品繁多，獨缺以ESG為主題的債券ETF，使中信ESG投資級債、中信低碳新興債與其他債券ETF更具區隔性，且這兩檔亦為中信投信與指數編撰公司ICE簽訂ESG合作備忘錄後的首發產品。

中信中國高股息（00882）經理人葉松炫指出，國內投資人熱衷高股息產品，但投資區域高度集中於台股，就投資而言，難免產生投資區域過度集中的風險。舉例而言，因應疫情衝擊，英美監理機關限制國內金融機構配發股利，這想法正在多國主管機關間發酵，對於熱衷存股的投資人來說，此時或許是審慎考慮分散區域風險的適切時機。

葉松炫表示，根據2020年11月統計資料，上證指數、富時A50、MSCI中國等指數，其指數股利率大約介於1.48％至2.31％，但中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，其股息率高達7.25％。

葉松炫解釋，恒生中國高股息率指數股息率高的原因有二，一方面是於香港掛牌的陸股需迎合外資對現金股利的偏好，因此即使同一間企業於中國、香港兩地掛牌，H股的現金股利率往往高於A股。

葉松炫認為，另一方面，股價表現與股息率呈反比。近3年在資金行情主導下，成長股表現持續領先價值股，使價值股股價相對受壓，股息率相對被拉高。現在的經濟有點類似2016年、2017年時的情況，16年全球陷入低成長，17年景氣復甦，資本市場隨即上演價值股大反攻的戲碼；恒生中國高股息率指數於17年上漲45％，相較上證指數的6.6％、滬深300指數的21.8％、富時A50的32.4％來得吸引人。

中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，該指數依股息率排序後，排除博奕、菸草等產業，考量波動性及配息穩定性後篩選50檔於香港掛牌的陸企；且該50檔陸企市值就等於全台1700餘檔上市櫃公司的市值加總。

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