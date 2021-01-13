日本媒體報導，日本政府預計13日（周三）宣布緊急狀態範圍由原本的東京地區擴大至7府縣。此外，隨著疫情不斷惡化，日本民眾對於東京奧運的期盼正持續降低。

日本大阪府、京都府等受到疫情重擊的地方首長已要求政府發布緊急狀態，藉此可讓地方機關有權向人民與企業實施更多限制。

首相菅義偉將於日本時間晚間7時召開記者會。

NHK公布周末進行的民調顯示，僅16％的受訪者認為東京奧運應該在今年舉行，這比12月調查時驟減11個百分點，約有77％的受訪者認為應該取消或是延期。

(工商 )