退休員警周光熹涉嫌與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等人共組詐騙集團，在網路上佯稱要買錶，用假鈔、假匯款單，詐得6支勞力士「黑水鬼」等名錶，另外又佯稱可代為換匯，詐騙菲國台商220萬元，台北地檢署今依詐欺、洗錢、偽造文書等罪起訴周10人，另案偵辦陳生琥。

據了解，周光熹原為北市警局員警，退休後，一度從事靈骨塔買賣，但檢警發現周利用警職經歷，提醒詐團成員躲避警方查緝的技巧。

起訴指出，詐團使用陳生琥哥哥製作假身分證等證明文件，陳生琥並透過車手拍攝的影片，了解車手排練過程。

檢警調查，該詐團從2017年11月起，在網路上以假身分接觸販售名表的賣家，相約面交，再以「這跟我個資有關」、「這裡臨停會拖吊」等理由，支開被害人。

然後詐團成員或以假鈔，或整疊鈔票僅上下2張是真鈔手法詐騙4名賣家，騙走4支勞力士「黑水鬼」、1支法蘭克穆勒、1支歐米茄。

此外，檢警查出，有菲律賓台商，因欠台灣友人債務，需把菲幣換成台幣，詐團派員與對方接觸，佯裝在銀行現場匯款，騙走220萬元，

(中時 )