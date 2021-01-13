香港負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權今表示，最快農曆新年後會開展疫苗接種計劃，籌備工作可在本月內完成。至於科興疫苗巴西測試有效率為50.38％，他強調任何疫苗開始接種前，一定要經顧問專家委員會基於臨床數據審核，委員會正密鑼緊鼓，準備開會審視疫苗，相信稍後會作出清晰建議。

聶德權今早出席電台節目時指出，香港採購的3款新冠疫苗，包括BioNTech、科興，以及阿斯利康與牛津大學共同研發的疫苗，合計共有2550萬劑，以每人打2劑計算，足夠全港人口的1.5倍，有關的開支等問題會在計劃完成後公布。

被問到巴西研究發現，科興疫苗總體有效率為50.38％，剛好符合申請作緊急應用的要求。聶德權表示，香港在接種疫苗前，必定會經專家顧問委員會審視及審核，基於臨床數據及專家意見作建議，疫苗本身在香港以外的藥物監管機構得到批准緊急使用，港府亦會根據法例給予緊急使用的認可，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作，本周會開會審視相關問題。

(中時 )