疫情升溫北市仍不取消大型活動 黃珊珊：視疫情再討論。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情升溫，國內爆發2起本土病例，有北部醫院傳出院內感染，引發民眾擔憂，各縣市先後宣布取消市府機關尾牙及大型活動，北市副市長黃珊珊13日指出，目前預計辦理的燈會等大型活動，社區感染風險確實升高，自己瞭解疫情現況後，會再向市長討論，目前不會跟進取消，若防疫作為有變化，將隨時與市民說明。

黃珊珊表示，北部院內感染的狀況，仍在了解調查中，至於台北市有無相關足跡、境內疫情有無升溫，也會特別注意，目前市府將加強在地醫院的防護措施及醫護人員的保護演練，她認為，北市聯合醫院已經有疫情管制，是否要規畫比現在更嚴格的防疫措施，仍須再討論。

黃珊珊指出，燈節部分主要分成靜態展示及動態活動，今天下午市府召開的防疫會議中，將討論動態活動及靜態展示是否可以能保留辦理，像去年北市就嘗試辦過一次沒有任何動態活動，全部都是靜態的展示的燈會，她強調，只要不是近距離長時間，目前為止戴口罩是有效的，市府會考慮實際狀況，若不會有大型群聚，民眾就不用這麼擔心。

此外，北市年貨大街即將登場，黃珊珊說，今年已全面取消試吃，現場只有包裝完成的食品，出入口也會有體溫測量，至於能否實名制、實聯制，她認為，年貨大街是巷口，很難完全管制，目前戴口罩仍是最好的方法，到時候也會做好人流調整，並呼籲民眾應該把防護做好、平常心，參與活動避免太擠就好了。

(中時 )