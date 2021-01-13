萊豬進口，相關物價蠢蠢欲動，政院緊盯異常價格。但內政部近日公告「台北警光會館使用規費收費標準修正草案」，房價將調漲20％到25％，2人房的價格將從800元調整為1000元；3人房的價格從1000元調整為1200元，且退房時間要從現行中午12點提前到11點，未來是否帶動全台其他12個會館跟進調整有待觀察。

警政署在公告中指出，台北警光會館使用規費收費標準是內政部依規費法及警察機關警光山莊及會館管理辦法授權，於2009年訂定發布，至今未曾修正。因相關管理辦法於在2018年2月廢止，另訂定警察機關警光山莊會館管理規定，並因應台北警光會館住宿須知修正，調整房客退房時間。

警政署相關人員表示，這次房價調漲是10幾年來第一次，且台北警光會館因長期虧損，遭立院檢討，因此調整價格。

不過，依據立委張宏陸等人提案顯示，立委僅提及台北警光會館經營問題，其中指出，自民國2015年起，相關預算數未見提升，顯然對於追求提升經營目標與企圖心，顯有不足，而在決算實現數的表現上，也呈現逐年消退的趨勢，反觀鄰近的西門町商圈，已躍昇為外籍觀光客最喜愛之第3名景點，且台北警光會館的服務對象，是以警察機關的員工或退休員工及其眷屬等為對象，實難以推託是受外在經濟環境波動的影響，並未提及價格應調漲。

目前全台共有13個警光會館或警光山莊，除台北警光會館歸警政署管理，其餘會館或山莊由地方政府管理，且各山莊會館房型、房間數及價格並不相同，這次台北警光會館喊漲，是否會帶動其他會館陸續調漲，有待觀察。

(中時 )