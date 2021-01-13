工研院研發「類人雙臂機器人」會彈電子琴 CES展引廠商高度興趣

工研院研發的「類人雙臂機器人」，擁有兩隻七軸手臂及仿生手掌，能像真人手掌一樣彎曲手指關節，靈活抓握形狀不規則物件，從事多元工作，還會彈電子琴，在2021美國消費電子展（CES）以虛擬展示館方式展出，吸引國內外廠商很高興趣。

工研院機械所所長胡竹生表示，目前市面上的機器手臂最高為單臂六軸，只能搭配單爪或兩爪夾具使用，使機器人動作受限，而工研院研發的類人雙臂機器人，擁有兩隻七軸手臂，全身共有29個關節，臂長900mm能抓取更遠的物件，因軸數和關節更多，動作更靈活。

胡竹生並說，類人雙臂機器人的仿生手掌有五根指頭，拿書、筆、名片、手機、鑰匙或寶特瓶，連彈電子琴都難不倒它，同時單臂總重15公斤，肌力加強，可抓取5公斤不同型狀的物件，解決傳統機器人夾具只能抓取固定形狀物件的痛點。

同時，類人雙臂機器人機身採用複合材料，體積輕巧，仿生手掌更有11個關節，除原有5指關節外又增加大拇指基部的活動範圍，讓抓握更細膩。

更重要的是，內建機器人作業系統（ROS），可整合各式機器人軟體功能，能應用在賣場取貨與工廠上下料作業、智慧製造、家居服務與醫療照護領域，增進生產速度與品質。

(中時 )