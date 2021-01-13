65歲好萊塢老將布魯斯威利（Bruce Willis）早年以《終極警探》、《世界末日》、《靈異第六感》等電影走紅，去年2020年新冠肺炎在全球盛行一整年，在台灣習以為常的戴口罩習慣對外國人來說似乎仍不適應，外媒報導，布魯斯威利近日因沒戴口罩逛藥局被掃地出門，實在有損他巨星形象。

布魯斯威利2019年客串配音電影《樂高玩電影2》，去年推出電影《惡夜救援》、《虎膽悍將》，作風強硬的他給人螢幕上勇敢堅毅的形象，因此得到不少粉絲，私下卻因這樣固執的性格踢鐵板。據《紐約郵報》娛樂版「Page Six」報導，知情人透露，布魯斯威利最近現身洛杉磯「Rite Aid」藥局，臉上竟沒戴口罩。

報導指出，藥局員工當下立刻提醒布魯斯威利戴口罩，但他竟拒絕配合、充耳不聞，也不肯用脖子上的圍巾稍微遮一下口鼻，工作人員只好下令請布魯斯威利立刻離開藥局，最後他什麼都沒買到，閃電結束逛藥局行程，摸摸鼻子尷尬離開。

消息傳開後，不少網友都痛罵布魯斯威利的態度太過傲慢，無視新冠肺炎疫情的作法被嗆太白目，眼見負面聲浪不斷，布魯斯威利稍早透過媒體緊急發表道歉聲明，直說：「那是錯誤的決定，請大家都要注意健康」，並改口呼籲大家「繼續好好戴著口罩」。

(中時新聞網)