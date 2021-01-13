紅襪王牌左投賽爾(Chris Sale)自去年3月底接受手肘韌帶置換手術(Tommy John手術)，經過一年的復健，歸期終於近了，根據美國記者克里斯（Chris Cotillo）透露，賽爾有機會在本月首度站上投手丘練投，最快在5月復出。

賽爾去年因接受手術而整季報銷，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）去年12月表示，賽爾正往「正確方向前進」，目前他也加入紅襪春訓開始傳接球，專跑紅襪的記者克里斯於推特上透露，賽爾將能於本月底站上投手丘練投，這也是他動刀後第一次。儘管他可能錯過預定於4月1日對上金鶯隊的開幕戰，不過傷癒復出的日子不遠，最快5月能重返球場。

紅襪過去2年都沒打進季後賽，投手戰力明顯不足，去年平均自責分率5.34，為美聯倒數第3，明年先發投手也沒有好陣容，左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)因確診新冠肺炎引發心肌炎，牛棚狀況也不佳，去年平均自責分率5.79是美聯第2高，賽爾是否能及時回來補上戰力是紅襪相當期待的。

(中時 )