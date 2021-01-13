亞洲股市13日普遍表現良好，帶動港股同步攀升。恒生指數13日早盤開高0.12％，隨後走勢反復。截至午間收盤，恒生指數漲0.03％，報28,268.8點；國企指數跌0.16％報11,211.3點，恒生科技指數跌0.35％。

類股表現方面，石油股上漲。中海油田服務漲8.67％、中海油漲7.81％、中石油漲5.24％、中石化漲2.91％。

高鐵基建股大漲。中國中車漲14.85％、中車時代電氣漲9.97％、中國鐵建漲6.28％。

聯想集團大漲13.04％，聯想控股漲6.59％。聯想集團12日晚間在港交所公告，擬發行中國存托憑證及在上海證券交易所科創板上市。公告稱，公司根據建議擬發行公司的新普通股，占經該新發行擴大後的公司已發行普通股股份總數不超過10％。該公司擬將發行基礎股份的所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，及補充公司的營運資金。

(工商 )