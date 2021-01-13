經濟部舉辦首屆「市場魚漿王」比賽，宜蘭市綠九市場的「富哥南方澳飛虎魚丸」擠身30家魚漿王名攤之列，今天（13日）宜蘭市長江聰淵赴綠九市場，向獲獎的業者表達鼓勵與肯定。

「市場魚漿王」是上月在高雄市舉行，市公所指出，「富哥南方澳飛虎魚丸」在全國超過500個傳統市場脫穎而出，更是宜蘭唯一入選的攤商，魚漿王有分「好吃組」、「好丸組」，以及2組都入選的「好吃又好丸組」。

宜蘭市長江聰淵（左四）在「富哥南方澳飛虎魚丸」老闆莊英富（左三）的指導下製作魚丸。（李忠一攝）

「富哥南方澳飛虎魚丸」以馬蹄丸與香辣魚丸獲選好吃組與好丸組2項認證，老闆莊英富說，魚漿與攤位環境衛生達標後，才能參加比賽，總分數達85分才會頒發市場魚漿王；他的魚丸有用鬼頭刀、豬肉、地瓜粉等食材，保留古早味，可以吃到魚的鮮甜，不會有腥味。

江聰淵表示，「富哥南方澳飛虎魚丸」獲得市場魚漿王認證，打出自己的品牌，讓家常的魚丸發揮出在地特色，因此要與鄉親分享這份榮耀；綠九市場是相當適合採買新鮮食材的傳統市場，多了魚漿王的名攤，更增添市場的人氣。

(中時 )