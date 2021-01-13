一名9歲的男童因罹患白血病，固定每月都要住院治療。他的母親於臉書社團發文表示，晚間利用外送平台叫晚餐，外送員不僅貼心幫忙送上樓，還堅持不收錢，讓他們感到相當暖心。

這名母親昨（12）日於臉書《爆料公社》透露，9歲的兒子因罹患白血病，因此每個月幾日都須住院接受治療。由於現處新冠肺炎時期，不僅外送員不願上樓，醫療院所也表示，若真要上樓就須填寫資料、核對健保卡等過程十分繁瑣，但他們卻遇到願意上樓的外送員。

原PO說，當熊貓外送員走進病房，看到推著化療藥劑點滴架的兒子取餐，堅持不收錢，更表明要請他們吃，讓兒子非常感動，直呼「外送哥哥讓我覺得非常地帥」。

原PO表示，其實許多住院的人或陪伴家屬，都不方便離開自己的樓層，像是帶小孩的、年紀大獨自住院、骨科開刀、插著尿管等，若是有外送員願意幫忙，真的很感恩。

貼文曝光後，不少網友認為這種外送員少之又少，「真的人間處處有溫暖」、「感謝分享正能量」、「寒冬送暖見真情」。而留言中也有一名外送員分享，他表示在台灣疫情最嚴峻時，也曾送過醫院，甚至替患者送上樓，但回家卻不敢將外套穿進家裡，進門前光是消毒，酒精就已噴了半罐。

(中時新聞網)