雞精是長久以來抗疲勞、提升免疫的保健飲品，滴雞精的醇韻口感更深受消費者喜歡！不過，從市場攤販自己滴煉到大品牌，市面上已經超過10家滴雞精品牌，這些滴雞精都有功效嗎？玲瑯滿目的滴雞精又該認明哪些成分呢？這次營養師就要來解密滴雞精的成分與功效，教你怎麼挑才對！

●滴雞精的支鏈胺基酸能對抗疲累

疲勞可以分成兩種，一種是心因性的疲勞，又稱為中樞神經疲勞讓人感受到疲累。另外一種則是肌肉的疲累無力感。而目前滴雞精對這兩種疲勞都有功效，相關研究與學術基礎都與支鏈胺基酸有關。

當腦部的色胺酸增加時會讓血清素升高，因此產生想睡覺與疲累感，而血液中的色胺酸與支鏈胺基酸會競爭進入腦部，因此血液中若有較多的支鏈胺基酸，可以降低進入腦部的色胺酸含量而有對抗中樞神經疲勞的功效！

滴雞精的支鏈胺基酸能對抗疲累。(圖/好食課提供)

在肌肉疲勞方面，動物研究發現補充滴雞精的實驗動物中，肌肉和肝臟有較高的肝醣含量，而肝醣是運動時主要消耗的能量，因此具有較高的肝醣含量就可以提高運動表現。

另外也同時發現補充滴雞精可以降低這些實驗動物在運動後血液乳酸的含量，因此可以降低肌肉疲勞感，達到對抗肌肉疲勞的效果！

●滴雞精能幫助病人促進食慾與提振精神

生病臥床的親友，是不是常常食慾不振或者精神不佳呢？其實是與發炎反應有關！生病通常伴隨著發炎，而這些發炎物質會進入腦部中就容易引起情緒低落、精神不振等等問題，連帶也使食慾降低。然而，生病的人需要補充足夠營養才能幫助身體修復！食慾低落的問題就可能會讓病情更加重！

滴雞精能幫助病人促進食慾與提振精神。(圖/好食課提供)

過去有些消費者的反應指出，喝滴雞精後感覺食慾有變好，所以病患若是可進食，未有特殊限制狀況下，可以攝取滴雞精來促進食慾，再加上滴雞精所含的支鏈胺基酸、肌肽等營養素可以提振精神，所以可以讓病人可以攝取足夠食物來補充營養！

●營養師推薦這樣挑滴雞精：認明「總支鏈胺基酸」與「游離胺基酸」含量

過去研究都指出支鏈胺基酸是滴雞精的重要營養素，而在相關健康食品認證的指標成分上也是支鏈胺基酸，因此在購買滴雞精時可以認明總支鏈胺基酸含量。

但市面上並非每一家業者都有標出總支鏈胺基酸含量，有些僅列出「游離胺基酸」或「單一支鏈胺基酸」，這並非代表「總支鏈胺基酸量」，因此建議要購買滴雞精先認明「總支鏈胺基酸」含量！

備註：胺基酸有18種之多，而支鏈胺基酸為白胺酸、異白胺酸、纈胺酸這三種的總稱，因此總支鏈胺基酸應為這三種胺基酸的含量加總！

總支鏈胺基酸（mg/100 ml）= 白胺酸 + 異白胺酸 + 纈胺酸

選滴雞精可認明「總支鏈胺基酸」與「游離胺基酸」含量。(圖/好食課提供)

不僅如此，但由於每個品牌的包裝容量不一，所在選購時不只是要看每百克含量，更是要看單包總含量，這樣才能確保買到的是總支鏈胺基酸含量最高的商品。

●紅羽土雞的風味、營養等綜合表現最佳

現在消費者在購買時非常著重於「真材實料」和「風味」，而雞隻來源就是重點！2016年中興動科所的碩士論文做了雞種與風味、口感、營養價值的研究，結果發現用「土雞種」滴雞精的膠原蛋白高於白肉雞與蛋雞，膠原蛋白會影響入口的醇韻、黏稠口感，讓口感更「厚實」。

這代表紅羽土雞與黑羽土雞的滴雞精口感會相對醇韻厚實，所以也可以挑選有標示膠原蛋白含量的商品。在風味方面，紅羽土雞與黑羽土雞滴出的滴雞精，鮮味、肉香味也高於其他雞種，這也可能是土雞滴出來的雞精更受消費者喜歡的原因。

在營養方面，紅羽土雞所滴出來的游離胺基酸含量最高，且牛磺酸（taurine）、肌肽(carnosine)及甲肌肽 (anserine)等與抗疲勞有關營養成分的含量，也高於黑羽土雞、蛋雞等其他雞種。

公雞與母雞滴出的品質也會有差異！2014年嘉義大學動科所的碩士論文以不同性別與週齡（13與56週齡）的紅羽土雞進行滴煉，結果發現週齡大的雞隻，感官品評接受度較高，精胺酸含量也較高。

2016年中興動科所的碩士論文做了雞種與風味、口感、營養價值的研究，結果發現用「土雞種」滴雞精的膠原蛋白高於白肉雞與蛋雞。(圖/好食課提供)

除此之外，公雞製成的滴雞精，所含的麩胺酸、甘胺酸含量更高，代表鮮味更好！除了雞種以外，有些商家的滴煉包含了內臟甚至是使用邊角料，這也會大大影響滴雞精的風味與品質，這也是消費者在購買時要注意的！

●有產銷履歷更安心

產銷履歷是指食品原料、製作過程可被追溯的驗證系統，這也代表著品牌廠商可以完整掌握原料、加工、運送與販賣，可以給消費者更好的食安與品質保障。

目前市面上也有著產銷履歷的滴雞精商品，消費者在購買時可以將具有產銷履歷標章，列為購買的原則之一！

●滴雞精適合誰喝呢？

備孕、孕婦、產婦喝滴雞精能補充體力，舒緩壓力

站在營養師的觀點，因為孕婦、產婦的生活型態改變、眾多壓力等，產婦可能又要兼顧餵母乳和半夜無法好好睡覺，因此需要有可以補充體力，對抗疲勞的營養品，所以營養師推薦孕婦、產婦可以補充滴雞精。

另外，情緒與壓力也是懷孕是否成功的重點，過去有研究指出雞精類商品可以降低焦慮狀況，所以想要懷孕的新人們，也可能可以試著喝點滴雞精補充體力和舒緩壓力，放寬心來增加受孕機會！

●病患喝滴雞精能保養身體

過去常會帶著雞湯去探望親友，希望可以透過雞湯來讓親友保養身體，但雞湯的營養素濃度較低，倒不如直接吃雞肉，且可能因為佔據了胃空間而降低攝取其他食物的機會。

此時，滴雞精就是不錯的保養品，具有支鏈胺基酸、肌肽等營養素以外，又不會讓病人太飽而影響攝取營養的狀況！而滴雞精所含的支鏈胺基酸、肌肽等營養素，也有提振精神、促進食慾的效果，所以大病初癒、食慾不佳的病患親友，喝滴雞精是不錯的選擇！

●上班族喝滴雞精能對抗疲勞、對抗焦慮

上班族的壓力、工時是疲勞的來源！滴雞精可以作為提振精神、補充體力的營養品。除此之外，過去有發現雞精的成分可以降低焦慮指數，但雞精的味道較為難以入口，此時可以喝喝看滴雞精，也有可能獲得同樣功效！

這次的專欄，和大家介紹了滴雞精的營養價值與功效，也分享了挑選的要訣，接下來也即將進入過年採買年節禮品的時候，可以認明雞種和產銷履歷，並以總支鏈胺基酸作為購買標準，買到最有效的商品！（編輯梁惠明）

(中時新聞網)