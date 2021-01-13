技嘉科技13日舉行「Performance Above All 30而力」線上新品發表會，端出旗下電競AORUS及專業創作者AERO兩大系列共五款筆電新品，全面搭載Intel Core i7 H／i9 H系列CPU，及輝達最新GeForce RTX 30系列行動版GPU，更搶先競業宣布即日起開放預購，可望最快在1月26日輝達解禁後即發貨。

技嘉此回搭載行動版RTX 30系列顯卡的筆電陣容，包含AORUS家族的旗艦款AORUS 17G、長效型的AORUS 15G，及效能型AORUS 15P；AERO創作者系列則有AERO 15 OLED、AERO 15、AERO 17 HDR與AERO 17。

AORUS系列透過與國際知名戰隊G2 Esports聯手、共同投入產品開發，今年的改版級款除採用300Hz／240Hz FHD的100% sRGB廣色域IPS面板，AORUS 17G並針對重度玩家配置歐姆龍真機械軸，保留紮實回饋手感及清脆敲擊聲，同時進一步縮小體積以置入更輕薄的筆電機身。

AERO創作者筆電系列則除了CPU與GPU效能升級及優化的色彩表現外，輕薄機身上內建的多種外接擴充介面，包括HDMI 2.1、miniDP和Thunderbolt 3等影像輸出端口，還有攝影工作者常用的UHS-II SD卡插槽，都能協助用戶輕鬆構建出便利的工作環境。

其中AERO 15 OLED率先配備Xrite Pantone校色認證的4K AMOLED面板，且具備超廣DCI-P3 100%色域和VESA Display HDR 400 True Black認證，可確保使用者不管是在進行創作或是閱覽多媒體內容時，都能夠帶來更多逼真細節及精準色彩。

定價部分，AORUS系列17G、15P及15G官方建議售價分別為2,099美元、1,599美元及1,499美元；AERO系列17 HDR及15 OLED則分別為2,499美元及1,599美元。

技嘉並在發布會宣布，全新升級RTX 30版的AORUS與AERO全系列筆電新品即日起開放含台灣在內的市場預購，同時在1月26日前到全台技嘉筆電官方授權經銷門市或電商平台購買AERO、AORUS RTX30全系列新機種，預購禮配件包就送好送滿。

(工商 )