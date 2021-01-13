國民歌王周華健時隔5年宣布全新巡演《少年俠客》於4/10台北小巨蛋、5/8高雄巨蛋登場，周華健曾演唱過金庸經典《倚天屠龍記》主題曲〈刀劍如夢〉、《神鵰俠侶》主題曲〈天下有情人〉、《天龍八部》主題曲〈難念的經〉，幾乎與「俠客」畫上等號；他也曾經「追星」拿了整套小說去金庸的簽書會上給他簽名，金庸特別以「藏頭詩」方式寫下「華麗的詞句，健美的歌喉」稱讚周華健的寫歌功力及唱出俠客風範，開頭兩字「華」與「健」等於為他署名，讓周華健笑說：「金庸看到我沒問我是誰，就直接把小說接過去簽，拿到簽名後開心到不行！」

周華健坦言自己從小就有大俠夢，多年前因緣際會為金庸武俠劇寫主題曲，一頭栽進金庸世界中，也開啟了他音樂創作之路的另一扇窗。他自比是「老頑童」周伯通，「周伯通天生是個樂天派，喜歡無拘無束地玩，逍遙自在地生活在天地之間，傻傻地就好，人生沒有這麼複雜。」一語道出自己的人生哲學觀。

而周華健自認全身上下最「少年」的地方就是「心」，他自嘲凡事三分鐘熱度，舉凡騎腳踏車、玩電動、組模型都有興趣，但有著小孩子性格的他就像玩玩具一樣無法持久，最有「續航力」的就是玩音樂這件事，他表示：「我從年輕到現在最感興趣的娛樂就是玩音樂，從來沒變過；人家說防疫期間很無聊，我反而把心力投入在自己喜歡的事上面，像是這段期間就找了身邊一起工作錄音人員一起組BAND，圓了自己的夢，覺得很開心！」

除了心境保持年輕，周華健外表也如塗上防腐劑般體態保養得宜，他透露自己為了健康及防疫長期做心肺運動，儲備體力之餘也為攻雙蛋做準備，他表示：「夏天去游泳，最近因為天氣太冷，家裡跑步機，踏步機應有盡有，幾乎每個禮拜固定３天會運動！」

「國民歌王」周華健即將在北高雙巨蛋開唱。（滾石唱片提供）

首次宣布在4月及5月舉辦北、高兩場巨蛋演唱會並同步開賣的周華健，對於相隔不到一個月連辦兩場大型演唱會感到興奮不已，他表示：「原本上一次巡迴就有考慮到高雄巨蛋開唱，不過因為檔期問題而作罷，這次有機會能到高雄巨蛋見識一下，既期待又興奮！」是否有票房壓力？他笑說：「甚麼時候賣票都有壓力，尤其防疫期間，所以永遠都有壓力。與其這樣倒不如別想太多順著走，把演唱會做到精彩及盡善盡美，才是我的工作及責任！」

第一次到高雄巨蛋開唱，談起對高雄的印象，他表示：「其實在發《朋友》那張專輯時，就曾經做過全台巡演，當時就有到高雄的棒球場表演過；我記得在唱〈我站在全世界的屋頂〉這首歌時，第一次站在超長的延伸台上跟台下的歌迷互動，覺得高雄的歌迷超級熱情！那時候就對高雄的印象很好，所以一直很想再去高雄表演！這次終於有機會能圓夢了！」周華健少年俠客2021巡迴演唱會，1月30日(六) 11:00 AM 兩場同步售票，可洽拓元售票系統。

周華健新巡演玩角色扮演推雙主題「俠客」、「少年」貫穿。（滾石唱片提供）

周華健全新巡演《少年俠客》視覺曝光。（滾石唱片提供）

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