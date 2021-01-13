因應春節到來，返台民眾估計將增加，防疫旅館需求也將大幅增加。台南市政府觀旅局與衛生局，近來全力協調業者加開春節防疫客房，截至11日，共計20家業者投入、釋出555間房，目前入住率約8成。而隨許多飯店推出「家人安心住」優惠，台南市也有32家業者加入、釋出916間房，使居家檢疫的家屬多一項選擇。

觀旅局日前針對所有旅館業者逐一電訪，有意願業者皆已輔導申請加入，而為因應春節返台人潮，12日再度邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南民宿文化發展協會及市府衛生局辦理線上說明會，說明防疫旅館的加入方式、旅客統一媒合入住流程及防疫旅館補助。

另外，配合交通部上周提出的防疫旅館合意短期租用計畫，一定房間規模的旅館，可採15晚包棟方式提供防疫客房，依據旅宿業者各自狀況不同，價格以每房每日3000元為上限，提供市民更好的服務，並由市府衛生局統一媒合入住，未來民眾可透過市府防疫專線訂房，由使用者支付房價，如遇有空房，則由中央補助經費支應，確保包棟業者權益。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，非常感謝加入防疫旅館的所有旅宿夥伴，台南市實施檢疫旅館至今近一年，服務近5000人次，透過中央與地方協力防疫風險控管，截至目前為止，未有任何旅客或旅館工作人員，因在防疫旅館內而感染生病。因此，希望行有餘力的業者，加入防疫旅館或合意短期租用行列，讓國人回鄉有安心檢疫的處所。

(中時 )